Jongetje sjeest door Wassenaar in sportwagentje en wordt ‘staande gehouden’ door politie

Hagenaar (20) en Zoetermeer­der (21) blijven langer vastzitten voor schietpar­tij­en in Zoetermeer

18:19 Twee verdachten van een schietpartij op 5 oktober 2019 aan de Gershwinrode in Zoetermeer blijven langer in voorarrest zitten. De Hagenaar (20) en de Zoetermeerder (21) werden in april dit jaar aangehouden.