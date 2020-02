Jongetje steekt over bij Pachtersdreef en wordt aangereden door bedrijfsbusje

Nu De Mos raadslid is vreest hij dat bezuinigin­gen zijn plannen laten sneuvelen

12:02 De beroemde waterlelies uit de Efteling op de Hofvijver, het Eschermuseum in de oude Amerikaanse ambassade en een zwemparadijs bij de Uithof. Allemaal plannen die Richard de Mos als wethouder bijna had geregeld. Maar nu hij raadslid is vreest hij dat bezuinigingen roet in het eten gooien.