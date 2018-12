Jongste museumdirecteur heeft grootse plannen voor Escher in het Paleis

Museum Escher in het Paleis aan het Lange Voorhout heeft een nieuwe conservator. Judith Kadee (26) was tot voor kort de jongste museumdirecteur van Nederland. Ze zwaaide twee jaar lang de scepter over het museum Villa Mondriaan in Winterswijk, een klein jong museum waar ze als stagiair begon. Ze werkte eerder in Londen en Amsterdam en gaat met ingang van het nieuwe jaar aan de slag in het Paleis aan het Voorhout.



Waar staat uw kruiwagen geparkeerd, vroegen we de nog jonge conservator. ,,Kruiwagen? Je bedoelt een moeder met contacten in de culturele wereld of een oom die directeur is van het Rijksmuseum? Die heb ik niet'', zegt Kadee met een lach. ,,Mijn moeder werkt als wetenschappelijk onderzoeksassistent op het Erasmus en mijn vader is als directeur verantwoordelijk voor de jeugdhulp in zeventien gemeentes. Hij heeft me wel tijdens mijn middelbare schooltijd aan een bijbaantje kunnen helpen, maar in de wereld van de musea moest ik het toch echt alleen doen.''