Joodse jongeren schrijven open brief aan Krikke om neonazi-demonstratie: ‘Puur gericht op haat’

Joodse jongerenorganisaties hebben gezamenlijk een open brief gestuurd aan de Haagse burgemeester Pauline Krikke waarin zij hun zorgen uiten over de aangekondigde demonstratie van de neonazi-organisatie Racial Volunteer Force. ‘Puur gericht op hun haat jegens de Joden.’

De neonazistische actiegroep wil op 28 september bij de Israëlische ambassade demonstreren tegen ‘de schaduwzijde van de zionistische lobby’ in Nederland. Iets wat grote zorgen baart bij de Joodse jongerenorganisaties Bendigamos, Bne Akiwa Nederland, CIJO, IJAR, Haboniem-Dror Nederland en Netzer Nederland. Zij roepen Krikke dan ook op om de demonstratie tegen te houden.

‘RVF streeft naar een Vierde Rijk – waarvan Nederland deel uit dient te maken – ziet de Joden als de grootste vijand en steunde in 2006 tijdens een demonstratie de toenmalige Iraanse president Ahmadinejad, de bekendste Holocaust-ontkenner ter wereld’, schrijven ze in de brief. ‘Het is de idiote ideologie die RVF aanhangt die geleid heeft tot de genocide op de joden in de jaren 40 van de vorige eeuw.’

Op sociale media stelt de RVF dat Hitler haar führer is en wordt Geert Wilders ‘een zionistisch zwijn’ genoemd. Bij eerdere betogingen van de RVF werden eerder volgens het CIDI hakenkruizen getoond en werd de Hitlergroet gebracht.

Niet tegen kritiek

De organisaties schrijven dat ze niet tegen kritiek zijn op de Israëlische politiek en haar beleid en dat binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap er ook verschillende meningen zijn daarover. Dat is dan ook niet waar zij zich zo’n zorgen om maken: ‘RVF heeft geen kritiek op Israëlisch beleid, maar is puur gericht op hun haat jegens ‘de Joden’. Wij zijn tegen zo’n ondemocratische, antisemitische, neonazistische, gewelddadige organisatie die keer op keer een podium krijgt toegewezen in uw stad.’

Quote We kunnen al niet vrijuit naar onze eigen gebedshui­zen gaan tijdens onze eigen feestdagen Joodse jongerenorganisaties

In de laatste alinea van de brief geven de organisaties aan zich tegenwoordig al genoeg zorgen te maken over het toenemende antisemitisme in Nederland. Zo moeten ze al beveiligd worden door de politie en de Koninklijke Marechaussee. ‘We kunnen al niet vrijuit naar onze eigen gebedshuizen gaan tijdens onze eigen feestdagen. Herkenbare joden worden al uitgescholden, aangevallen of als doelwit gekozen tijdens terroristische aanslagen.’

Eerder liet een woordvoerder van Krikke al weten dat er geen grond is om de betoging te verbieden, maar dat de demonstratie door de gemeente al wel onder de aandacht is gebracht bij het Openbaar Ministerie.