Joodse Joram (35) geduwd en geschopt door 50 jongeren op Bevrijdingsfestival: ‘Ze noemde me kankerjood’

Hagenaar Joram (achternaam bekend bij deze krant) is verbolgen om het voorval dat zich zondag heeft voorgedaan. ,,Ik vind het vooral kwalijk dat de politie niets heeft gedaan”, vertelt hij. Joram voelt zich naar eigen zeggen in de steek gelaten door de agent die hij op het festival om hulp vroeg. ,,Hij hoefde zijn collega’s alleen maar even met z’n piepertje op te roepen om de zaak in de kiem te smoren. Ik stond met mijn mond vol tanden en dacht: is dit nou mijn stad?” De agent zei tegen Joram dat hij hem begreep. ,,Toch bleef hij met zijn armen over elkaar staan. Hij deed niks. Daar koop ik niks voor.”