Joodse levenslessen in de Malakkastraat: ‘Deze wijk is gebouwd, zoals PvdA dat wilde: gemengd, rijk en arm

Mariahoeve op de barricaden voor terugkeer van postkan­toor in de wijk

Wat als je een aangetekende brief moet versturen, slecht ter been bent en het laatste postkantoorpunt in jouw buurt weg is? Honderden mensen ondertekenden een petitie van Wijkberaad Mariahoeve om zo’n postkantoorpunt terug de buurt in te krijgen.