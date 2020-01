Joop (80) klimt regelmatig op ladder om dakgoot van anderen schoon te maken: ‘Ik hou het zo lang mogelijk vol’

Binnen en buiten Fred verkoopt zijn ‘gezinshuis voor buitenmen­sen die in de stad willen wonen’

11:01 Fred van Ham verkoopt zijn huis in de Riënzistraat in Den Haag. De vraagprijs is 500.000 euro. Nu hij er alleen nog samen met zijn studerende zoon woont, is dit 'gezinshuis voor buitenmensen die in de stad willen wonen' te groot voor hem. We gingen bij hem langs voor de rubriek Binnen&Buiten.