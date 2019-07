Joop Zoutenbier binnen twee weken van Dreeshuis naar hospice: Ik zit nu echt in het laatste stadium

HWW, dat eigenaar is van het Haagse verpleeghuis Willem Drees, heeft Zoutenbier (69) per brief laten weten dat deze week nog een onderzoeker langskomt die de gang van zaken gaat reconstrueren. De zorginstelling doet dit blijkens het schrijven, omdat Zoutenbier 'meermaals toegang heeft geweigerd' aan de hoogste baas, voorzitter van de raad van bestuur Bert Deitmers. Hij verwijt de bewoner zijn klachten 'uitsluitend via sociale media te uiten', omdat Joop al twee jaar een dagboek bijhoudt over de verpleging.



Zoutenbier zegt dat hij vorige week inderdaad geen zin had om met Deitmers te praten, omdat hij er op dat moment slecht aan toe was. ,,En omdat zij ook anderen de toegang tot mijn woning ontzeggen", verwijst hij naar Zarah Schouten, die door HWW voor de rechter werd gesleept omdat ze op Facebook klaagde over slechte zorg voor haar zus.