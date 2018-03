Joosje Duk: grenzeloos ambitieus

Ze acteert in films en tv-series. Soms. Want ze maakt ook haar eigen werk, als regisseur. O ja, en dat doet ze niet alleen hier in Nederland, maar als het zo uitkomt ook in Amerika.

De afgelopen dagen was ze in Den Haag te vinden, op het ijs van schaatscentrum De Uithof. Voor een korte film over de angst voor terrorisme, met Achmed Akkabi in de hoofdrol. Mooie aanleiding voor een nadere kennismaking zou je zeggen, maar dat zag Joosje Duk zelf anders. Ze heeft een hekel aan half werk en daar zou het dan wel op uitdraaien, verduidelijkte de geboren en getogen Haagse vooraf.

Vandaar dus een locatie - een cafeetje aan de Grote Markt - die verder niets te maken heeft met Glad IJs, de film waarin Akkabi als medewerker van het wintersportcentrum in een van de gasten een aanslagpleger ziet.

Duk: ,,Achmed wilde graag meedoen omdat hij zich goed in dat dilemma kan verplaatsen. 'Ik ben soms bang om als een potentieel gevaar gezien te worden', vertelde hij me. Met als gevolg dat hij dan gaat overcompenseren: extra aardig doen. Dat pijnlijke spanningsveld is precies waar het in de film om gaat draaien. Ik wil graag afrekenen met vooroordelen, zonder naïef te zijn.''

Angsten

Het idee kreeg ze in de trein. Kort na weer eens een aanslag zag ze in iedereen een 'grote boze wolf': ,,Het is niet fijn om toe te geven, maar zo is het wel. En natuurlijk is het goed om in deze tijd goed om je heen te kijken en alert te blijven. Maar soms slaat dat door. Met het schrijven van zo'n film bezweer ik uiteindelijk ook gewoon mijn eigen angsten.''

Joosje Duk weet niet alleen goed wat ze voelt, ze weet ook heel goed wat ze wil: een langdurige carrière in de filmwereld. Dat mag in Nederland zijn, elders in Europa, of ook bijvoorbeeld in Amerika, waar ze zes jaar geleden naartoe verkaste voor een opleiding Acting, Filmmaking & Journalism, aan de New York University.

Sindsdien pendelt ze heen en weer. Maakte vorig jaar als actrice haar Amerikaanse televisiedebuut in de film Wet Shapes, voor de zender Cartoon Network. En speelt hier in Nederland ook af en toe tv-rollen, zoals in de slotaflevering van de hitserie A'dam-E.V.A en nog niet zo lang geleden in de film Publieke Werken, van Joram Lürsen.

Visitekaartje

Maar haar doel wordt steeds meer: zelf films maken. Ook als dat betekent dat ze klein moet beginnen, zoals nu met Glad IJs, een film van tien minuten.

,,Ik zie het als een visitekaartje. En als dat visitekaartje er straks goed uitziet, dan is het nog vroeg genoeg om grotere opdrachten aan te pakken. En dat hoeft echt niet per se een formulefilm uit Hollywood te zijn met een budget van 100 miljoen dollar. Liever niet zelfs. Ik hoop films te maken die in elk geval ergens over gaan. Hoe dan ook, waar dan ook.''

Met twee ouders die allebei in de advocatuur succesvol zijn, leek Joosje niet in de wieg gelegd om het ooit in de richting van de kunst te gaan zoeken. ,,Zij hebben allebei een grote liefde voor kunst. Hebben me van jongs af aan meegenomen naar musea. Verschil is dat mijn ouders van kunst genieten zonder daar verder zelf iets mee te hoeven doen. Bij hen begint het niet zoals bij mij meteen te kriebelen. Maar wel hebben ze mij geleerd om doelen te stellen en om die doelen dan ook na te jagen. Allebei staan ze positief in het leven. Daarmee hebben ze ook mij geleerd om blij te zijn met wie ik ben.''

Stress

Hoe dat haar helpt? Nou, bijvoorbeeld door niet, zoals ze soms om haar heen ziet gebeuren, de 'struggling artist' uit te hangen. Ooit, toen ze nog wel eens de neiging kon hebben om snel in de stress te schieten, gaf haar moeder haar een trui. Met als opschrift luid en duidelijk: don't panic.

Ze lacht: ,,Dat dwong me om rustig te blijven. Want anders loop je natuurlijk straal voor gek in zo'n trui.''

Op haar zevende beklom Joosje voor het eerst een podium. Bij het Haagse jeugdtheatergezelschap Rabarber. ,,Ik was heel verlegen als kind. Mijn moeder dacht dat jeugdtheater een goede plek zou zijn om wat meer naar buiten te keren. En ze had gelijk: het was één grote speeltuin. Ik heb er tien jaar gezeten. Op mijn 15de kreeg ik de rol van Mirjam in de kinderserie Snuf de hond, van Steven de Jong. Zag daar grote mensen die dit als werk deden. Die allemaal dezelfde passie deelden. Geweldig vond ik het!''

Acteren doet Joosje Duk nu nog vooral als de gelegenheid zich voordoet. Zoals met Wet Shapes, een donker sprookje waarin ze te zien is als een chagrijnig gothic meisje. Ze zat in een database en werd eruit gepikt. Dacht vooral: 'dit is cool, dit doe ik'. Haar werk als actrice en filmmaker heeft haar een visum opgeleverd om voorlopig drie jaar in de VS te mogen werken. Plus een verblijfsvergunning.

Gekkies

Nederland heeft altijd als voordeel dat het vertrouwd is, dat de lijnen kort zijn. Maar New York blijft ook trekken: ,,De kracht van Amerikanen is dat ze zichzelf serieus durven te nemen en eerder dan wij hier denken in mogelijkheden dan in moeilijkheden. In Nederland wordt film nogal eens gezien als iets voor gekkies. Maar ach, misschien komt dat ook wel doordat ik hier nog geen echt netwerk heb opgebouwd. De tijd zal vanzelf leren waar mijn toekomst ligt.''