Joost zou best willen leren manipuleren met atomen: Stel dat je alles in goud kunt veranderen!

Scooterrij­der gewond na aanrijding met auto van Dienst Koninklij­ke en Diplomatie­ke Beveili­ging

18:11 Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) op het Spui in Den Haag. Onbekend is wie er in de personenauto van DKDB zat.