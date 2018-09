'Jordan móet een vwo-plek krijgen'

Deze krant meldde gisteren dat geen school in de Haagse regio de Leidschendammer wil laten doorstromen naar het vwo, omdat het cijfergemiddelde op zijn havodiploma net te laag is. De Mos, de grootste partij in Den Haag, wil dat onderwijswethouder Saskia Bruines (D66) scholen ervan overtuigt hem alsnog toe te laten. ,,Ik zie een jongen die bruut gestopt wordt in zijn ambities en dromen en niet verder mag klimmen op de onderwijsladder. Dit kan en mag niet gebeuren, want talent moeten we koesteren!'', zegt raadslid Damiën Zeller.

De partij hoopt dat de wethouder naar het individu wil kijken en niet meegaat met 'het cijferfetisjisme' van schoolbestuurders, aldus Zeller. Scholen mogen zelf eisen stellen voor toelating op het vwo, dat is niet wettelijk geregeld. Vaak is dat een cijfergemiddelde van een 6,5 of 6,8 op het havo-diploma, soms zelfs een 7.

Drempelloze doorstroom

Jordan is lang niet de enige ‘gedupeerde’. ,,Wij horen geregeld dat leerlingen met een diploma op zak niet door konden stromen naar een hoger onderwijstype’’, zegt Dorine Wiersma van ouderorganisatie Ouder & Onderwijs. Voormalig staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker kondigde vorig jaar een wet aan voor een drempelloze doorstroom, maar die is er nog niet. ,,Wij weten niet precies wanneer dit zal veranderen’’, aldus Wiersma.

Toch zijn scholen niet happig op het versoepelen van de regels. De cijfereis is er niet voor niks, legt Paul Hendriks, rector van het Dalton in Voorburg (de oude school van Jordan) uit. ,,Het vwo is een voorbereidend wetenschappelijke opleiding, dat is écht wat anders dan de havo, die algemeen vormend is. Een havo-leerling moet behoorlijke capaciteiten hebben om dat te halen.’’ Ook een woordvoerder laat namens de VAVO op ROC Mondriaan weten dat de toelatingseis niet bedoeld is om leerlingen ‘te pesten’. ,,Op basis van de cijfers probeer je een kans op succes in te schatten. Een school mag nooit zeggen: ‘Joh, probeer het anders nog drie of vier keer, maar moet altijd kijken naar wat past bij een leerling.’’