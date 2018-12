Jordan Roy ís ook George Michael

Via het programma The Voice kwam Jordan Roy in aanraking met de muziek van Wham! Nu ís hij George Michael in een theatertour.

Met zijn 31 jaar is Jordan Roy te jong om de hoogtijdagen van George Michael aan den lijve te hebben meegemaakt. Zijn coach Waylon begeleidde hem in de tv-talentenjacht The Voice bij de vertolking van het liedje The Edge of Heaven van het duo Wham!. Eerder al ontdekte de Rotterdammer dat hij verrassend veel gemeen had met de beroemdste helft van dit duo.



,,Het bizarre was ook dat ik het liedje voor The Voice vlak voor de dood van George Michael heb opgenomen en dat het een paar dagen na zijn overlijden in 2016 is uitgezonden'', zegt Jordan Roy. ,,Het was mij al vaker verteld dat ik iets van George Michael weg had. Toen was ik mij ook wat meer gaan verdiepen in zijn leven.‘’



De ontdekkingstocht en het optreden in The Voice hebben ertoe geleid dat Roy nu langs de theaters toert met de Freedom Tour, vernoemd naar een van de baanbrekende hits van zijn boegbeeld. De komende twee weken doet hij daarmee Naaldwijk, Rijswijk en Zoetermeer aan.

Soul

,,Muzikaal zijn het de voorliefde voor meerstemmige zang, soul en donkere stemmen die ik met hem gemeen heb'', zegt Jordan Roy. ,,Privé zijn er ook parallellen. George Michael is kerkelijk opgevoed, daar waar ik ben grootgebracht in het milieu van de Pinkstergemeente. Dat is een kerkgemeenschap waar veel wordt gezongen, vooral gospel en soul. Maar eveneens door die kerkelijke achtergrond kostte het mij de nodige moeite om uit de kast te komen. Net als bij George Michael wisten mijn directe vrienden al veel eerder van mijn homoseksualiteit dan toen ik het mijn ouders durfde te vertellen. De strijd met mijn coming-out herken ik terug in veel van zijn liedjes.‘’



Jesus to a Child noemt Jordan Roy een van de aangrijpendste composities. Michael nam het nummer op nadat zijn vriend, de Braziliaanse modeontwerper Anselmo Feleppa, in 1993 was overleden aan de gevolgen van aids. ,,Die tekst is universeel, want het gaat over een eerste grote liefde die er niet meer is'', zegt Roy. ,,Dat liedje komt zo dichtbij, dat ook ik bij het zingen ervan mijn emoties bijna niet onder bedwang kan houden. Tijdens de première barstte ik zelfs in tranen uit. Dat zijn situaties die je als artiest tot het uiterste probeert te vermijden. Hoewel je ook beseft dat het publiek je zoiets totaal niet kwalijk neemt.''

Vrouwen

Het zijn vaak de vroegere fans van George Michael, die de Freedom Tour bezoeken. ,,Veel vrouwen van in de veertig en stelletjes die goede herinneringen hebben aan zijn hits, maar ook verrassend veel jonge mensen die de nummers woord voor woord meezingen'', vervolgt de Nederlandse look-a-like. ,,Na afloop ga ik de foyer in en luister ik naar de verhalen en de herinneringen die deze fans hebben. Daardoor kom ik ook steeds nieuwe dingen over hem te weten. In Londen bijvoorbeeld is er volgend jaar op 25 juni, zijn verjaardag, een bijzonder concert ter ere van hem. Dat wist ik bijvoorbeeld niet, maar nu ben ik er zeker bij!‘’



Ondanks alle parallellen die hij tot nu toe is tegengekomen waakt Jordan Roy ervoor dat hij in de volgende fase van zijn carrière zijn voorbeeld achterna blijft gaan. De laatste jaren in het leven van George Michael verliepen op zijn zachtst gezegd stormachtig. Hij kampte met depressies, drugs- en drankverslaving, eenzaamheid en raakte diverse keren betrokken bij verkeersongelukken. Ook kreeg hij een kwakkelende gezondheid.