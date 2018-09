Jordan wil doorstromen naar VWO maar geen enkele school wil hem hebben

Jordan is lang niet de enige ‘gedupeerde’. ,,Wij horen geregeld dat leerlingen met een diploma op zak niet door konden stromen naar een hoger onderwijstype’’, zegt Dorine Wiersma van ouderorganisatie Ouder & Onderwijs. Voormalig staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker kondigde vorig jaar een wet aan voor een drempelloze doorstroom, maar die is er nog niet. ,,Wij weten niet precies wanneer dit zal veranderen’’, aldus Wiersma.



Toch zijn scholen niet happig op het versoepelen van de regels. De cijfereis is er niet voor niks, legt Paul Hendriks, rector van het Dalton in Voorburg uit. ,,Het vwo is een voorbereidend wetenschappelijke opleiding, dat is écht wat anders dan de havo, die algemeen vormend is. Een havo-leerling moet behoorlijke capaciteiten hebben om dat te halen.’’ Ook een woordvoerder laat namens de VAVO op ROC Mondriaan weten dat de toelatingseis niet bedoeld is om leerlingen ‘te pesten’. ,,Op basis van de cijfers probeer je een kans op succes in te schatten. Een school mag nooit zeggen: ‘Joh, probeer het anders nog drie of vier keer, maar moet altijd kijken naar wat past bij een leerling.’’



Jordan vindt echter dat niet het gemiddelde eindcijfer, maar het behaalde diploma leidend zou moeten zijn. ,,Desnoods laten ze me drie maanden op voorwaardelijk meedraaien in 5 vwo. Als het niet goed gaat, kunnen ze me er alsnog afgooien. Maar geef me alsjeblieft die kans.’’ Een jaartje lanterfanten is voor de gemotiveerde jongen geen optie, noch het beginnen van een opleiding op het hbo. ,,Ik ben pas 16 jaar, weet nog helemaal niet wat ik wil. Ik ga niet zomaar met een studie beginnen om er na een jaartje achter te komen dat het niets voor mij is. Als je voortijdig stopt kost het ook nog eens veel geld.’’



