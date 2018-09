Jordans vwo-wens haalt nu zelfs de Tweede Kamer

De partij van Kwint pleit daarom al langer voor een doorstroomrecht voor alle onderwijstypen. Voormalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker maakte vorig jaar zijn plannen bekend om een eind te maken aan de aanvullende eisen die scholen opleggen aan vmbo-doorstromers, maar dat werd toen niet positief ontvangen door de scholen.



Het nieuwe kabinet heeft zich nog niet expliciet uitgelaten over het invoeren van de plannen. ,,En daar zitten we juist op te wachten’’, zegt Kwint. ,,Een gemiddeld cijfer zegt niet genoeg over je vaardigheden, dus dat moet niet doorslaggevend zijn bij de afweging of een kind kan doorstromen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat doorstromers helemaal niet slechter presteren dan hun medeleerlingen.’’



Het duurt nog zeker een week voordat minister Arie Slob antwoord geeft op de vragen. In de tussentijd doet Kwint een oproep. ,,Haagse scholen, pak de handschoen op. Bied die jongen een plek aan. We moeten blij zijn dat er zulke ambitieuze kinderen zijn.’’



