Jorrit Croon genomineerd als meest talentvolle speler: 'Hij leeft voor hockey'

Jan Jorn van 't Land, coach HGC mannen:

,,Jorrit is één van de grootste talenten die Nederland sinds jaren heeft gehad. Hij is zeer gedreven en gemotiveerd. Hij is fysiek sterk, heeft een goed lichaam met een goede kop erop. Technisch is Jorrit misschien wel één van de meest vaardige spelers van de hoofdklasse. Alleen zijn forehand zou nog iets beter kunnen. Ondanks zijn lengte is hij ook verrassend snel. Hij heeft bij ons een rol als spits en als middenvelder. Een ontwikkelpunt zou verder het verdedigende werk op het middenveld kunnen zijn. Hij is een sociale jongen die goed coachbaar is. Hij heeft ook zijn meninkje en begint ook steeds meer zijn mondje te roeren. Dat is ook prima. Hij beseft goed wat zijn positie en zijn rol is en is ook niet te beroerd om voor anderen te werken.''

Jaïr Levie, trainer van Croon bij de B1 van Alecto uit Leiderdorp:

,,Bij Jorrit was al vroeg duidelijk dat het een talent op zich was. Hij werd op 9-jarige leeftijd al doorgeschoven naar de D-tjes. Hij maakte deel uit van een heel sterke lichting. Dat heeft ook geholpen in zijn verdere ontwikkeling. Binnen die lichting was hij nog steeds wel de spelmaker en degene die nog net even een tandje beter was dan de rest. Jorrit las het spel goed en was overal op het veld te vinden. Hij maakte spelers ook beter en was heel erg constant. Ook omdat hij heel duidelijk een doel voor ogen had en echt altijd met hockey bezig was. Hij was enorm leergierig, wilde continu sparren over het hockey. Op zijn veertiende viel hij al in bij het eerste van Alecto, maar hij is nooit naast zijn schoenen gaan lopen.''