Jos (67) bedacht dit speciale vervoersmiddel: ‘Voor slechtzienden enige manier om te kunnen fietsen’

Twee Minuten Met Geen zin in feestge­druis op Koningsdag? In Lumen wordt film van 7,5 uur vertoond: ‘Mooi alterna­tief’

Het lijkt bijna onmogelijk: een werkdag lang in de bioscoopstoel, kijkend naar een en dezelfde film. Toch is dat wat de Hongaarse regisseur Béla Tarr (1955, Pécs) van zijn publiek eist. Sátántangó is op Koningsdag te zien in Filmhuis Lumen in Delft. Vrijwilliger Pieter van Haeften zag de film al eerder en noemt die ‘een aanrader’.