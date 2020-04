Journalist Alexander Münninghoff (76) overleden

Terwijl ‘Barbie’ na zwaar ongeluk in coma lag, werd ontdekt dat ze in verwach­ting is

16:39 Na het heftige ongeluk van Samantha ‘Barbie’ de Jong afgelopen week, is er nu plots positief nieuws over de realityster. Ze poseert samen met haar vriend Gerrit voor de camera van Story-fotograaf Edwin Smulders om te laten zien dat ze in verwachting is.