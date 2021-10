Journalist niet verder vervolgd na aanhouding bij demonstratie in Den Haag

Video Rijswijk wil ook intocht Sinter­klaas: crowdfun­ding gestart

11 oktober In het hele land maken steden plannen om de goedheiligman te verwelkomen. Maar Rijswijk maakte gisteren bekend dat er geen sinterklaasintocht komt. Dat kan niet, vindt Marc Weterings. Dus is hij een crowdfunding gestart. ,,Deze traditie in Rijswijk mag niet verloren gaan.”