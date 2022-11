Journaliste opzettelijk aangereden op Loosduinse Hoofdplein

necrologie Engeland­vaar­der Rudi Hemmes (99) zag zichzelf nooit als held: ‘De echte helden, die waren gesneuveld’

Na een leven dat in het teken stond van oorlog én vrijheid, is Rudi Hemmes op 99-jarige leeftijd overleden. De voormalig Engelandvaarder ontving in zijn leven hoge onderscheidingen voor onder meer zijn verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog.

