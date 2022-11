Journaliste vermoedelijk met opzet aangereden op Loosduinse Hoofdplein

Eline van Voorden maakt snel naam in de schaatswe­reld: ‘Oranje leiders­trui geeft me vleugels’

Marathonrijdster Eline van Voorden (21) kreeg als tienjarig meisje haar eerste schaatslessen in De Uithof en afgelopen weekend keerde de Zoetermeerse tijdens de Uithof Cup als een grote mevrouw terug op haar geliefde thuisbaan. Later dit jaar rijdt Van Voorden het NK allround. ,,Mijn status in het peloton is door dat oranje pak veranderd.”

16:02