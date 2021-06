Journalisten doen aangifte tegen vuurwerkgooiers bij Jonckbloetplein na overwinning van Oranje

Ophef over bijbaantje ‘groene’ wethouder bij energiebe­drijf: ‘Dit kan niet, dat ziet iedereen’

16 juni Wat is er mis met het morele kompas van Liesbeth van Tongeren? Hoe is het mogelijk dat de Haagse wethouder duurzaamheid een betaalde bijbaan wil nemen bij een energiebedrijf, vragen verbijsterde oppositieraadsleden zich af: ,,We zien de belangenverstrengeling al van mijlenver aankomen.’’