Journalistiek Den Haag juicht verslaggeefster Maaike Kraaijeveld toe

Een boodschapper van andermans verhalen. Een onthuller van saillante feiten uit dikke dossiers. Een brenger van schokkend nieuws, maar ook van een menselijke gezicht achter koude cijfers. Het is al sinds mensenheugenis de taak van de journalist - in het land en dus ook in Den Haag. Gisteren mochten twee echte Haagse journalisten een prijs in ontvangst nemen voor de bijzondere verhalen zie ze optekenden.



In een stampvol Venduehuis der Notarissen in het hartje van het Haagse Hofkwartier leek heel journalistiek Den Haag samen te komen. Gepensioneerde verslaggevers met vlinderdas en wandelstok, jonge internetredacteuren die hun Instagram vulden met vrolijke selfies.