Jouw eigen ‘Meisje met de Parel’ in het Mauritshuis

Onder de titel ‘My Girl with a Pearl’ vraagt het Mauritshuis iedereen om zijn of haar ‘meisje’ digitaal in te sturen. Dit kan een dochter zijn of een broer, maar ook een parelketting bijvoorbeeld: een persoon, dier of voorwerp dat voor iemand inspirerend is. Vanaf 6 februari is de plek van het Meisje een plaats van inspiratie met zoveel mogelijk eigen inzendingen die in een schilderlijst worden getoond.