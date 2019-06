Joyce: ‘Ik ben het wakend oog’

Van de straatFotograaf Daniella van Bergen en verslaggever Anouk Mentink lopen wekelijks iemand tegen het lijf. Deze week is dat Joyce Vasconcellos (67) in Nootdorp.

‘In augustus 2014 kreeg mijn man een hersenbloeding en in november van dat jaar hoorde ik dat hij naar een verpleeghuis moest. Totdat ik begreep dat vaders in dat huis door personeelstekort hun zonen lieten komen om hen te wassen. Dat wilde ik niet. Dus heb ik op het laatste nippertje gezegd: mijn man komt naar huis.

Het is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Hij is thuis, helder, heeft het naar zijn zin en kan weer autorijden. Toch ben ik het wakend oog. Dat ligt niet aan hem. Hij kan alles, maar ik zie soms beren op de weg als we iets gaan doen.

Elke dinsdag gaat hij naar het Huis van Rie, een dagbesteding in Nootdorp. Op woensdag zijn we samen en op donderdag gaan we met z’n tweeën naar het Huis van Rie, ik als vrijwilliger. Op vrijdag gaat hij ook en dan heb ik vrij.

Ik ben blij dat de dagbesteding er is. Dankzij hen heb ik af en toe tijd voor mezelf. Na een jaar in het Huis van Rie ging het zo goed met hem dat ik iets terug wilde doen. Nu ben ik elke dinsdagochtend vrijwilliger in de Winkel van Rie in de Dorpsstraat, een dagbesteding voor jongelui met een beperking, en op donderdag in het Huis van Rie.

Pas brak ik mijn pols en moest mijn man opeens voor mij zorgen. Koken had hij lang niet meer gedaan, maar ik stond erbij en liet hem zien hoe het moest. Hij was bekaf, maar deed het toch. Mijn man zei tegen mij: jij hebt voor mij gezorgd, nu zorg ik voor jou.

Hoe lang we al bij elkaar zijn? Meid, al vijftig jaar! Het geheim van een goed huwelijk? Dat je van elkaar houdt en onthoudt dat het gras ergens anders nooit groener is. En dat je iets doet voor de ander, dat waardeer ik in het algemeen heel erg. Toen het niet goed ging met mijn man sneeuwde het. Ik dacht: jeetje, nu moet ik die schep pakken om het pad vrij te maken, maar dat hadden de buren al voor ons gedaan. Lief én fijn, want op zo’n moment heb je wel wat anders aan je hoofd.’’