Joyce kreeg therapie van haar ‘goddelijke’ tuin: ‘Ik word er ontzettend blij van’

Een Boeddha heb je nu in elk tuincen­trum, maar het begon allemaal in de Japanse Tuin

Rode bruggetjes, verscholen priëlen, bomen vol kleurige bloesem en natuurlijk een Boeddhabeeld. Voor het eerst in vier jaar tijd is de Japanse Tuin in Clingendael weer open in het voorjaar. Op dit unieke stukje Haagse grond heeft bijna alles wel betekenis, kenmerkend voor de Japanse cultuur. Maar waar staan de beelden, kronkelpaadjes en schildpadvormige eilanden eigenlijk voor?