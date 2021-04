Joyrider steelt taxi en racet spookrijdend door Boogie Woogietunnel, eigenaar doet aangifte

Golfbrekers Marion zet zich in voor Kenia: ‘Water is de eerste levensbe­hoef­te van ieder mens’

23 april De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland. Marion van de Voort heeft daar ook flink last van in haar consultancywerk in Afrika. Toch blijft ze zich keihard inzetten om de projecten van haar stichting Pamoja Kenia wel gewoon door te laten gaan. We spraken haar voor de rubriek Golfbrekers.