Jozias van Aartsen krijgt eigen Ajax-shirt op eerste werkdag

Column 'Burgemeesters zijn de ware helden van het openbaar bestuur'

6:33 Volgens de een ‘een deskundig en vitaal man’, volgens de ander ‘een gladde teckel’. Wie van de twee hij ook is, Jozias van Aartsen wordt met open armen ontvangen in 020. Amsterdam heeft vanaf vandaag een Haagse burgemeester. Hoe leuk is dat?