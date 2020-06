Jozias van Aartsen over vreugdevuren: ‘Je moest snoei duidelijk zijn’

‘In het laatste jaar dat ik er verantwoordelijk voor was, zijn er forse regels opgesteld. En in dat jaar is er niets fout gegaan, ze hebben zich prima aan die regels gehouden. Ze hebben zich exact aan die 35 meter gehouden en ook geen andere fratsen uitgehaald. Mijn lijn zou zijn geweest: zou ik langer gebleven zijn. Voortbouwend op het convenant zou ik een nieuw convenant hebben afgesloten. Daar is de hele discussie in de raad ook over gegaan, was het er wel, was het er niet. Het was er niet. Jammer, want daardoor ging de druk op de organisatoren ervan af. In de bodem deugden ze wel, maar je moest er wel echt bovenop zitten en snoei duidelijk zijn als burgemeester', aldus Van Aartsen die verwijst naar het convenant waarin afspraken tussen de bouwers, politie, brandweer en de gemeente waren vastgelegd.