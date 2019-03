Jozias van Aartsen weer even terug in de stad

De provincie werd met de komst van de Metropoolregio minder belangrijk, omdat de zorg voor openbaar vervoer en economie aan de gemeenten is overgedragen. Van Aartsen stapte in 2017 op als burgemeester van Den Haag. Daarna was hij nog even waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe en waarnemend burgemeester van Amsterdam.



Andere gasten in de politiek-journalistieke talkshow zijn het PvdA-raadslid Janneke Holman en raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Holman vertelt over haar persoonlijke manier van campagnevoeren die haar voorkeurstemmen en een plek in de gemeenteraad opleverden én over haar actie voor meer vrouwennamen op straatnaamborden.