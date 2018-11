Jozias van Aartsen wordt voorzitter van Het Nationale Theater

Van Aartsen gaat vanaf 1 januari 2019 aan de slag als voorzitter van Het Nationale Theater en volgt daarmee Mondriaan-directeur Pierre Heijnen op. ,,Ik zie dit als een mooi, nieuw avontuur”, laat Van Aartsen via het theater weten. ,,Het Nationale Theater is van grote waarde voor cultureel Den Haag. Enerzijds een nieuwe, jonge organisatie door de fusie. Anderzijds een zeer ervaren theaterinstituut dat er alles aan doet om een zo breed mogelijk programma aan te bieden in de stad en in het land. Het Nationale Theater is geworteld in deze stad en maakt verhalen voor iedereen. Dat spreekt mij als oud-burgemeester en inwoner van Den Haag erg aan.”