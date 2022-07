Jubilerende Richard Krajicek: ‘Steeds moeilijker om kinderen aan het sporten te krijgen’

In 1996 viel Richard Krajicek met gebalde vuisten juichend op zijn knieën. Die Grand Slam-winst op het heilige gras van Wimbledon in Londen markeerde de rest van zijn leven. ,,Het winnen van Wimbledon is voor een tennisser natuurlijk het állermooiste dat er is”, zegt zijn vrouw Daphne. ,,Maar dat hij daardoor de kans kreeg de Krajicek Foundation te beginnen, sponsoren meekreeg en mensen enthousiast maakte, dát was voor Richard het állerbelangrijkste. Ik ben onwijs trots.”