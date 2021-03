Judith Klokkenburg volgt vertrekkende Grinwis op en is eerste vrouwelijke raadslid van ChristenUnie-SGP

Judith Klokkenburg is de opvolger van Pieter Grinwis als raadslid voor de ChristenUnie-SGP in Den Haag. Ze wordt daarmee het eerste vrouwelijke raadslid voor de christelijke partij. Grinwis vertrekt naar de Tweede Kamer.

Judith Klokkenburg (36), moeder van vier, is woonachtig in Leyenburg en zegt daar onder meer de gevolgen van de verkamering te zien, het belang van een groene leefomgeving en de gevolgen van ‘efficiëntie-maatregelen’ in de zorg. ,,Ik heb veel zin om mijn werk voor onze mooie stad voort te zetten als raadslid”, laat ze weten.

Ze neemt de plek over van Pieter Grinwis (41). Die stond vijfde op de lijst voor de ChristenUnie bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer vorige week. Zijn partij haalde precies vijf zetels, waardoor hij dus vertrekt uit de Haagse raad. Hij typeert zijn opvolger als de kurk waar de partij al sinds 2014 op drijft, verder als nuchter en standvastig: ,,Ze is niet snel onder de indruk van een boze wethouder of blazend raadslid. En zeker zo belangrijk: het christelijk-sociale geluid is bij haar in goede handen.”

Vol lof

Op haar beurt is Klokkenburg ook vol lof over Grinwis. Ze roemt zijn passie en plezier in het raadswerk, waarbij hij zich onder meer inzette om verkamering en toenemende ongelijkheid tegen te gaan. ,,Hij laat de stad echt een stukje beter achter dan toen hij aantrad als raadslid. Het is nu aan ons als fractie om dit werk met elkaar voort te zetten.” Op 15 april treedt Klokkenburg aan als raadslid en fractievoorzitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.