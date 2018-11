Judo om het verschil te maken

Lu Gia Jen vertrok afgelopen weekeinde met een tas vol medailles van het eigen Adidas Internationaal Residentie Judotoernooi. De Haagse vereniging zal van vrijdag tot en met zondag in de Sportcampus Zuiderpark tijdens The Hague Grand Prix ook hoge ogen willen gooien. Simeon Catharina (wereldkampioen onder de 18 jaar) zal dan de nodige worpen namens Lu Gia Jen op zijn naam schrijven.



Coen de Jager (63) is blij dat hij een keer op zijn gemak naar de door hem zo geliefde Japanse zelfverdedigingsport kan kijken. Als oprichter en voorzitter van de Haagse vereniging Shin Hajimeru is hij verantwoordelijk voor de ruim zeventig leden tellende judoclub.



De docent op het Maris College in Kijkduin heeft waardering voor de prestaties van Lu Gia Jen, maar richt zich liever op de persoonlijke ontwikkeling van zijn leden. ,,Ik werkte in de jaren tachtig op het speciaal onderwijs in Laakkwartier en heb die werkwijze in het judo geïntegreerd.''