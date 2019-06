Judoka Harm (80) haalt na 60 jaar eindelijk zwarte band: ‘Ik wil nu zeker tot mijn 90ste doorgaan’

Het moment waarop het weer begon te kriebelen, herinnert Harm Scheltens zich nog goed. ,,Het was een jaar of drie geleden. Ik was gaan schaatsen en had die enorme scheur op het ijs niet op tijd gezien. Ik me viel me bijna te pletter. De pijn die ik toen voelde was niet het ergste. Want ik dacht alleen maar: hoe kan dat nou? Want als mij één ding was bijgebleven van het vele judoën in mijn jonge jaren, dan was het dat ik wist hoe ik mijn val moest breken.’’