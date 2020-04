Juf Karin geeft ondanks corona vrolijk les: ‘De een gaat aan het scherm voelen of je er wel echt bent’

Zonder peperduur medicijn viert Jayme (11 maanden) waarschijn­lijk zijn tweede verjaardag niet

13:22 De elf maanden oude Jayme van Pelt uit Rijswijk heeft de dodelijke spierziekte SMA type 1. Hij mist een stukje dna, waardoor er steeds meer spieren uitvallen in zijn lijfje. Er is een medicijn, Zolgensma, maar dat medicijn is erg duur en in Nederland nog niet goedgekeurd. In de Verenigde Staten wel, dus wordt er geld ingezameld.