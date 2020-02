Juf Marjo betoverde de kinderen, maar had ogen als pistolen

Marjo groeide op in Laakkwartier. Haar vader had een garagebedrijf en haar moeder kwam uit een artistiek milieu. Alle drie de dochters in het gezin leerden over toneel, kunst en literatuur. Marjo hield van lezen en van geschiedenis. Af en toe ging ze met een vriendinnetje naar het Oudheidkundig museum in Leiden om schatten en sarcofagen te zien. Maar daarnaast hield ze ook van ravotten op een landje en reed ze met haar zusjes, heel stoer en alsof het de normaalste zaak van de wereld was, in een ponykarretje dwars door Laak en het Rijswijkse bos.