Juffen en meesters gezocht, 'extra geld voor Haagse leraar nodig’

Zou een leraar in de grote stad meer moeten verdienen dan een collega daarbuiten? John Swildens, programmamanager van Klassewerk dat het lerarentekort in de stad aanpakt, zegt volmondig ‘ja’. ,,Niet omdat ik dat vind, maar omdat de cijfers dat aantonen. Mensen die vijf, zes jaar lang in een achterstandswijk in de grote stad hebben gewerkt kiezen en masse in april, mei voor een overstap naar een wat makkelijker school buiten de stad. Dat zijn mensen die je juist binnenboord wil houden, maar helaas is daarvoor geen enkele financiële prikkel.’’