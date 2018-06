Juist meer leerlingen in Haagse regio

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. De leerlingenkrimp is het gevolg van het dalende geboortecijfer. De afname was eerder al merkbaar op basisscholen, nu waarschuwt minister Slob (Onderwijs) ook voor een forse krimp van het aantal kinderen in de middelbare schoolleeftijd.



Dit jaar zijn er al bijna 10.000 leerlingen minder in het voortgezet onderwijs dan vorig schooljaar. In 2030 zijn dat er zelfs ruim 113.000 minder. Dat is een daling van bijna 12 procent.



Maar liefst 82 procent van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs krijgt te maken met krimp. Dat heeft behoorlijke consequenties voor scholen in den lande, vooral in grote krimpgebieden als de provincie Drenthe (daling van bijna 22 procent). Volgens Slob moeten zij meer met elkaar samenwerken om te voorkomen dat sommige opleidingen niet meer kunnen worden aangeboden of dat scholen zelfs failliet gaan.