Juist minder bevoegde docenten voor de klas

Haagse leerlingen op de middelbare school krijgen vaker les van docenten die niet over het juiste papiertje beschikken. Ook al beweert de gemeente in officiële stukken het omgekeerde. Wethouder Saskia Bruines is schuldbewust: ,,Dit had anders gemoeten.’’

De professionaliteit van de Haagse leraren neemt toe, juicht wethouder Saskia Bruines (D66, onderwijs) in een brief aan de gemeenteraad. Ze verwijst daarin naar een ambtelijk stuk waarin ook al een buitengewoon prettige conclusie wordt getrokken: Den Haag telt meer bevoegde docenten dan voorheen.

Mooi nieuws, zou je zeggen, maar helaas: het is niet waar. Eind 2015 telde het voorgezet onderwijs in Den Haag om precies te zijn 1,0 procent mínder bevoegde leraren dan een jaar eerder, en niet 5,3 procent méér, zoals de gemeente beweert. Wel zijn er nu meer docenten zonder het juiste diploma in de leer om alsnog het papiertje te halen.

Deze foute voorstelling van zaken komt door een gloednieuwe manier van het berekenen van het totaal aantal leraren. Den Haag telt sinds vorig jaar docenten zonder lesbevoegdheid, maar wel in opleiding opeens mee als ‘bevoegd’. Net als het ministerie van Onderwijs. Een beetje sjoemelen dus met het aantal docenten.

Onderwijswethouder Saskia Bruines ontkent dat ze de situatie mooier heeft willen doen voorstellen dan die is. ,,De gegevens hebben we aangeleverd gekregen van het ministerie en hebben we gewoon overgenomen’’, stelt ze. ,,Het zou beter zijn geweest als we de nieuwe telwijze van het ministerie hadden toegelicht. Zonder die verklaring is het een idioot verhaal.’’

Het hardnekkige docententekort voor vakken als Nederlands, Engels, scheikunde, natuurkunde en wiskunde komt in Den Haag kennelijk het hardste aan. Volgens een rapport in opdracht van het ministerie staat tijdens 8,6 procent van alle lessen in het Haagse voortgezet onderwijs een onbevoegde leraar voor de klas. Oost-Groningen (7,8 procent) en Rotterdam (6,7 procent) volgen op gepaste afstand als nummer twee en drie.

Dat zijn jammerlijke cijfers. Ook al omdat het stadsbestuur zich deze collegeperiode ambitieus heeft getoond. Zo stak het college tonnen in de Haagse Lerarenbeurs die docenten zonder diploma financieel op weg helpt alsnog het papiertje te halen.

,,Er moeten stevige, onorthodoxe maatregelen komen’’, zegt Bruines. Den Haag denkt met ander steden en het ministerie van Onderwijs na over een aanvalsplan. ,,Dit speelt in alle grote steden en deels ook in de rest van het land.’’ Ze is eveneens druk in de weer geweest voor een lokale oplossing. Den Haag zou meer last hebben van het lerarentekort dan andere steden, omdat hier geen docentenopleiding is. ,,We hebben gesprekken gevoerd met de opleidingsinstituten om ook hier leraren op te gaan leiden en hen dan hopelijk in de stad te houden. Helaas is het zover nog niet.’’

Vmbo

Van alle onderwijstypes kampt het Haagse vmbo met verreweg het hoogste percentage onbevoegde leraren in ons land. 14,5 procent van de lessen wordt gegeven door een docent zonder diploma, zo blijkt uit het eerder genoemde rapport.

Maar behalve onbevoegde leraren zijn er ook nog zogeheten benoembare leraren: docenten die hun diploma aan het halen zijn. In Den Haag is dat percentage 5,8 procent. Beduidend lager dan in de meeste regio’s en steden.