Jules Bijl (63) wordt waarnemend burgemeester Leidschendam-Voorburg

Jules Bijl, nu nog wethouder financiën in Vlaardingen, wordt per 1 september waarnemend burgemeester in Leidschendam-Voorburg. Huidig burgemeester Klaas Tigelaar begint die dag aan zijn nieuwe baan, als voorzitter van het college van bestuur van de Laurentius Stichting in Delft.

De 63-jarige Jules Bijl, woonachtig in Vlaardingen, heeft ruime bestuurlijke ervaring. Voor zijn wethouderschap in de gemeente Vlaardingen was hij onder meer vier jaar ambassadeur in Trinidad en Tobago. Van 2010 tot 2015 was hij directeur kabinet bij de gouverneur van Curaçao. Ook heeft hij 5 jaar ervaring opgedaan als burgemeester in Eemnes en was hij waarnemend burgemeester in Montfoort. Eerder was hij gemeentesecretaris in Boskoop en Stadskanaal.

Wethouder van Financiën Bijl noemt de stap een ‘vrij plotselinge en onverwachte wending’ van zijn loopbaan. ,,Zeker omdat ik nog maar kort wethouder ben in Vlaardingen. Toch heb ik besloten om op deze waarneming in te gaan, en terug te keren in het burgemeestersvak.”

Hoewel hij al wel langere tijd geïnteresseerd was in een burgemeesterschap, vroeg Bijl toch even bedenktijd omdat hij nog maar pas in Vlaardingen is. ,,Dat is wel een dilemma geweest waar ik mee zat.”

Begrip

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar zal de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester worden gestart. Bijl verwacht ongeveer tot eind 2022 waarnemend burgemeester te zijn van Leidschendam-Voorburg. Hij noemt de tegen Den Haag aan gelegen gemeente ‘niet makkelijk’. ,,Er is het nodige aan de hand, je hoeft je er niet te vervelen.”

Klaas Tigelaar heeft zijn eerste termijn als burgemeester niet vol gemaakt. Dat komt niet heel erg vaak voor, maar in Leidschendam-Voorburg is wel begrip voor zijn keuze om als midden vijftiger nog een stap te maken in zijn loopbaan.

