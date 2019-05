Jumping Jack: ‘Legende komt tot leven in een rockopera met motoren’

Links en rechts doemen kassen op. En dit keer niet in het Westland, maar in Drenthe. Op het terrein van de TT in Assen, in de oude Noordlus, staan ze. Er zal echter niets groeien onder het glas, want de kassen zijn tweedimensionaal. Het zijn namelijk decorstukken voor de voorstelling Jumping Jack, over het leven en de carrière van de Westlandse motorcoureur Jack Middelburg.