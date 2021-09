Juni Stadskantine: nu nog sober voor personeel, straks in vrolijke 1001-Nachtsferen voor iedereen

Een nieuwe week is begonnen in cultuurhuis Amare. Het muziek- en theatercomplex is nog gesloten voor publiek. Her en der lopen achtergebleven medewerkers van de bouwcombinatie langs probleempunten van na de oplevering. Donderdag is het eerste publieksconcert met violiste Janine Jansen, zaterdag speelt het Residentie Orkest twee keer voor zorgmedewerkers en volgende week neemt NDT als eerste de theaterzaal in gebruik met vier voorstellingsavonden op rij.