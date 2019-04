Juridische problemen bij technische ontwikkelingen sneller in beeld

Van de straat Idar (19) gaat voor top en moet daarom veel laten: 'Drinken gaat niet samen met topsport'

9:20 Fotograaf Daniella van Bergen en verslaggever Anouk Mentink lopen wekelijks iemand tegen het lijf. Deze week is dat de Idar Wederfoort (19) in In de Bogaard in Rijswijk. 'Ik ben spullen aan het halen voor mijn reis. Met het nationale karateteam ga ik naar het EK karate in Spanje, Guadalajara. Het is mijn eerste EK. Na aankomst hebben we rond 09.00 uur de weging en in de dagen erna vecht ik tegen de mensen in mijn categorie - onder de 67 kilogram.’