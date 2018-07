Juristen moskee kijken naar boerkaverbod

Column De politie ter paard sterft uit

7:53 De Haagse hoofdcommissaris van politie in de jaren vijftig en zestig heette, voluit, Jan H.A.K. Gualtherie van Weezel. Zijn bijnaam: Jan Hak. Die naam had hij niet voor niets. Het was een man zonder mededogen, die de teugels strak in handen hield.