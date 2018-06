Jury: Serie Van Wieg tot Graf bewijst dat elk leven telt

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Haagse Kunstkring aan de Denneweg vertelde de een beetje door de prijs overrompelde Van der Werff dat ze voor de allereerste aflevering drie dagen had moeten bellen naar nabestaanden. ,,Geen Hagenaar bleek te zitten wachten op een necrologie over zijn moeder of een In Memoriam over haar broer. ‘Mijn moeder heeft niks bijzonders gedaan, hoor’, zeiden zonen die nog niet door hadden hoe belangrijk de rol van een lieve moeder in hun leven was geweest. ‘Dat zou Pa nooit gewild hebben’, kreeg ik ook veel te horen.’’



Het was de familie van elektrotechnisch ingenieur Hans Apontoweil bij wie ze als eerste welkom was. De docent op het Segbroekcollege, die als weduwnaar ’s avonds als muzikant moest bijschnabbelen om de door de Kinderbescherming verplichte huishoudster in dienst te kunnen nemen. ,,Den Haag bleek vol te zitten met dit soort helden’’, zegt Van der Werff.