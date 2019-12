Justin Evers van Hijs Hokij wel en net geen matchwinner

Tegen de kampioen van de BeNe League stond Hijs tot tien seconden voor tijd met 1-2 voor. Maar de Belgen kwamen nog langszij en in overtime won Herentals alsnog: 3-2. Het was ook de tweede wedstrijd op een rij dat Jesse Gabrielle zich misdroeg.

Jasper Kick scoorde de 0-1 en Evers was in de tweede periode succesvol. Maar uiteindelijk werd niet hij, maar Mitch Morgan de matchwinner. De Canadese Belg maakte tien seconden voor tijd de gelijkmaker, voordat hij twee minuten in overtime Herentals aan deze zege hielp. Niet lang daarna kreeg Gabrielle een game misconduct voor onsportief gedrag.

Strafbank

De nederlaag kwam een dag na de zege op een andere Belgische ploeg: Chiefs Leuven. Maar anders dan verwacht, was het in de Uithof slechts een nipte overwinning: 3-2. Jelle Kronenburg bracht de Hagenaars in de eerste periode op voorsprong, maar de tweede twintig minuten waren volgens coach Chris Eimers de slechtste van het seizoen. Leuven kwam op gelijke hoogte in een duel waarin Gabrielle voor roughing 25 minuten in de strafbank zat.

Zijn lange afwezigheid zorgde ervoor dat Hijs niet op schot was. Pas in de laatste periode pakten de Hagenaars de draad weer op. Reinier Staats zette de thuisploeg opnieuw op voorsprong, maar die was van korte duur. Het bevrijdende winnende doelpunt kwam vijf minuten voor tijd. Op aangeven van Stef Overweg kroonde Evers zich tot matchwinner.

Drie goals

Zoetermeer Panters verloor voor de tweede keer dit seizoen in de BeNe League van Heerenveen Flyers. Na de 5-2 in Friesland werd het zaterdag in de Silverdome 2-6. Toch kwam die zege voor de nog ongeslagen Flyers moeizaam tot stand. De thuisploeg opende, met een doelpunt van Joy Turpijn en twaalf doelpogingen, furieus, maar gaandeweg nam Heerenveen het heft in handen. Al duurde het lang voordat die ploeg ook afstand nam. Zoetermeer Panters kwam zelfs in de derde periode via Marko van Leeuwen tot 2-3 terug. Maar vooral de Canadees Trevor Petersen zorgde met drie goals dat er een einde kwam aan een reeks van twee opeenvolgende zeges.