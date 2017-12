Justitie is helemaal klaar met autokraker

Het strafblad van de 38-jarige Hagenaar, die dezelfde achternaam heeft als die van een beruchte criminele Haagse familie op het gebied van bankroven, is lang. Vanaf het moment dat D. volwassen werd is er elk jaar wel minstens één veroordeling aan toegevoegd.



Het begon met winkeldiefstallen, maar de laatste jaren zijn het vooral autokraken. Bij de rechtbank in Den Haag stond hij gisteren terecht voor inbraken in bedrijfsauto's en de verkoop van gereedschappen die hij uit die wagens zou hebben gestolen.



Daar bleek dat de officier van justitie er schoon genoeg van heeft. De straffen van D. hebben volgens hem 'al lang genoeg bestaan uit voorwaardelijke straffen en bijzondere voorwaarden' om het leven van de cokeverslaafde D. weer op de rit te krijgen. ,,Er moet een breuk zijn'', meent de officier. Daarom eiste hij een celstraf van drie jaar.



Pas als de voorlopige invrijheidstelling ingaat - en dat is als minimaal tweederde van zijn straf erop zit - wordt wat hem betreft weer nagedacht over een traject om te voorkomen dat de man in zijn oude verslaving vervalt en zijn criminele leven weer oppakt.