Justitie onderzoekt hoe Thijs H. van Den Haag naar Limburg reisde

Mensen die menen dat zij de verdachte Thijs H. deze week of de dagen ervoor ergens hebben gezien of menen dat zij door hem zijn lastiggevallen worden aangespoord zich te melden. ,,Heeft iemand hem in de tram of trein gezien? Of ergens op straat? Tot op heden zijn drie incidenten bekend. Maar we houden alle scenario’s open. Alle informatie is welkom. Ook als blijkt dat hij het onmogelijk kon zijn. Dan kunnen we dat uitsluiten’’, aldus de woordvoerder.