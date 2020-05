Justitie te laks: Hagenaars verdacht van stelen Belgische bewijsmaterialen vrijuit

Kans dat surfer Mathijs (23) gevonden wordt steeds kleiner

22:51 In Scheveningen is weer vergeefs gezocht naar het lichaam van de vermiste surfer Mathijs, het vijfde slachtoffer van het surfdrama op 11 mei. Er werd overdag boven het water gevlogen door twee gemotoriseerde paragliders, die hoopten vanuit de lucht iets te zien. In de avond is er nog met drones en een quad op het strand gezocht.