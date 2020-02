Justitie verscheurt boete vader Sébas Diekstra die in nood parkeerde op invalidenplek

Bewusteloos

Diekstra’s dochter (5) was thuis hard met haar hoofd op de stenen vloer gevallen en Diekstra was in overleg met de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp gereden. Onderweg ging het steeds slechter met het meisje dat erg braakte en haar bewustzijn verloor.

Noodgeval

Diekstra meldde zojuist dat zijn zaak is herzien door het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). ,,Een verkeersofficier heeft me vandaag gebeld en laten weten dat hij de zaak opnieuw heeft beoordeeld. Hij kwam tot de conclusie dat het beroep onterecht is afgewezen en dat overduidelijk sprake was van een noodsituatie.”

Justitie reageert: ,,Het klopt dat we de zaak opnieuw hebben bekeken en de boete op nihil is gezet. Er is in eerste instantie een inschattingsfout gemaakt over de beroepsgrond. Dat kan helaas gebeuren en dan is het goed dat we een heroverweging kunnen maken. Dit soort omstandigheden zijn, mits aangetoond, gegronde reden om betrokkenen gelijk te geven in hun bezwaar.‘’